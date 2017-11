Niederzier.

Diese Treue zur Gewerkschaft ist wahrlich nicht alltäglich. Seit 60 Jahren gehört Heinz Hannes aus Langerwehe der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) an. Der Fliesenleger wurde in einer Veranstaltung des IG-Bau-Bezirksverbandes Aachen in Niederzier besonders geehrt.