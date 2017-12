Düren.

Egal ob er das aktuelle Weltgeschehen kommentierte, seine Meinung zu Themen wie Smartphone und Co. äußerte oder einfach nur von alltäglichen Situationen erzählte – Guido Cantz schaffte es, das Dürener Publikum bei Laune zu halten. Anlässlich seines 25-jährigen „Blondiläums“ gastierte er im gut besetzten Haus der Stadt. Er weiß: „Hier in Düren ist die Welt noch in Ordnung“.