Kreuzau.

Der Begriff „Vereinsmeier“ hat in Kreuzau und Umgebung einen Namen: Josef Ruland. „Papp, du bis un blievs ene Vereinsmeier, eene met Häzz on Siel“, lobten seine Söhne Jürgen und Andreas den neuen Träger des „Tillmann-Gottschalk-Verdienstordens“, den die Kreuzauer KG „Ahle Schlupp“ seit 2001 für Verdienste um die Muttersprache und besondere Aktivitäten in ehrenamtlicher und traditionsreicher Brauchtumspflege verleiht.