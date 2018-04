Düren - Joker Thomas Wergen lässt Voreifel jubeln

Von: say Letzte Aktualisierung: 30. April 2018, 14:46 Uhr

Düren.

Einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft in der Kreisliga A hat am Sonntag die SG Voreifel gemacht. Im „Spiel der Woche“ besiegte der Tabellenführer den Zweitplatzierten Türkischer SV Düren mit 3:2. Dieser kassierte nach zwischenzeitlichem 2:2-Ausgleich zehn Minuten vor Ende der Partie noch den spielentscheidenden Gegentreffer.