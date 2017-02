Kreis Düren.

Vorweg nennt Rurtalbahn-Geschäftsführer Sebastian Nießen zwei für das Unternehmen wichtige Zahlen. Die eine ist 8000 – so viele Fahrgäste befördert die Rurtalbahn (RTB) täglich im Kreis Düren. Die andere ist die 25 – so viele Kundenbeschwerden sind über Post, E-Mail, Telefon und die RTB-Internetseite bislang in 2017 eingegangen.