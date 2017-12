Düren - Jahresrückblick: Karneval und Bauarbeiten

Düren. Das Jahr 2017 hatte für Düren viele Facetten. In unserer Reihe blicken wir zurück auf die Ereignisse des vergangenen Jahres. Lesen Sie im ersten Teil alles aus den Monaten Januar bis März.

Mehr zum Thema

Januar

In Heimbach kommt es Anfang Januar zu einem schweren Brand. Gleich drei Häuser sind betroffen. Zum Glück kommen keine Menschen zu Schaden.

Der Rohbau des Papiermuseums ist fertig. Der städtische Gebäudemanager Helmut Harperscheidt freut sich, dass die Arbeiten voll im Zeitplan liegen.

Es gibt Knatsch wegen der Bepflanzung der Beete in der neugestalteten Kölnstraße. Die Stadt hat sich für Eiben entschieden, Bürger bemängeln, dass die giftig seien. Die Wahl für die Eibe hat Heiner Wingels vom Tiefbauamt schnell erklärt: Die Pflanze gilt als besonders robust und deswegen auch „stadtfest“.

Auf eisglatter Straße ist in Vossenack ein Milchlaster umgekippt – mit 10.000 Litern Milch. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch ergoss sich ein Teil der Milch über die Fahrbahn.

Ebbe in der Rurtalsperre: Weil es viel zu wenig regnet, kann man rund um das „Kap Eschauel“ zu Fuß durch den Rursee laufen – absolut trockenen Fußes.

In St. Bonifatius läuten zum letzten Mal die Glocken. Die Kirche wird nach Jahren des Streites und des Kampfes offiziell und endgültig entwidmet. In dem ehemaligen Gotteshaus soll eine Kindertagesstätte entstehen.

Düren verzeichnet einen Baby-Boom: In den Krankenhäusern in Düren und Birkesdorf wurden 2133 Kinder geboren, das sind 241 mehr als im Vorjahr.

Die Bilanz der kreiseigenen Job-com für das abgelaufene Jahr fällt positiv aus. Mit 3650 in den Arbeitsmarkt vermittelten Langzeitarbeitslosen liegt die Zahl 10,5 Prozentpunkte über der des Vorjahres. Zum Vergleich: 2013 vermittelte die Job-com „nur“ 2834 Langzeitarbeitslose.

Kinderkarnevalszug an der Rur: Mehr als 2300 Kinder und Jugendliche verwandeln die Innenstadt in ein Meer voller bunter Kostüme, 300 Musiker sorgen im Umzug für den richtigen Ton.

Düren bereitet sich auf das Reformationsjahr vor – besonders bei der Evangelischen Gemeinde gibt es unzählige Veranstaltungen.

Februar

FDP-Chef Christian Lindner spricht auf Einladung der Vereinigten Industrieverbände in Düren. Es geht um Wirtschaft und Politik in Deutschland, Europa und in der Welt, über den Zustand in NRW und über Bildung.

Die „Karnevalistischen 5“ laden zur Damensitzung in die Arena Kreis Düren – und 1500 jecke Wiever rocken mit „Brings“ und „Querbeat“.

Endlich eine Lösung für die Lendersdorfer Rurtalhalle: Der große Veranstaltungsraum soll für mehr als eine Million Euro saniert werden. Die Kosten trägt die Stadt Düren. Für den Rest sorgen die Lendersdorfer selbst. Ein Förderverein hat die Halle übernommen und wird sie nun in Eigenregie vermarkten.

„Gute Schule 2020“: Dieses Förderprogramm der rot-grünen Landesregierung beschert auch dem Dürener Land einen warmen Geldsegen. Insgesamt bekommen die Kreis-Kommunen 18,32 Millionen Euro, 11,6 Millionen Euro allein die Stadt Düren.

Knatsch um das Leopold-Hoesch-Museum: Die „Ampel“-Koalition hat den Antrag gestellt, Jugendlichen freien Museumseintritt zu gewähren – um die Besucherzahlen des Museums zu steigern. Und die müssen nun erstmals ganz offen auf den Tisch. Die damalige Museumschefin Dr. Renate Goldmann spricht von 20.000 Besuchern jedes Jahr, die Verwaltung von 3000, ein ziemlich großer Unterschied.