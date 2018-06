Düren.

Grußworte aus dem All hört man im Dürener Kreishaus eher selten. So wurde es auch mucksmäuschenstill im Saal A 158, als auf der Leinwand Fjodor Nikolajewitsch Jurtschichin erschien, seines Zeichens Kommandant der aktuellen ISS-Besatzung. Der Kosmonaut sandte nicht nur Grüße aus dem Orbit an die Bismarckstraße, sondern wünschte dem 49. Young-Leader-Seminar des Deutsch-Russischen Forums auch gutes Gelingen und dass die guten Beziehungen gedeihen mögen.