Eröffnungs- und Abschlusskonzert des Kurses

Beim Eröffnungskonzert des Internationalen Meisterkurses am Sonntag, 13. August, 18 Uhr, spielt der armenische Kursteilnehmer Armen-Levon Manaseryan den Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Petrowitsch Mussorgsky.

Parallel präsentiert der Pianist auch seine eigenen zeichnerischen Umsetzung der von Mussorgsky vertonten Motive. Der Eintritt ist frei.

Das Abschlusskonzert mit allen Teilnehmern findet am Sonntag, 20. August, 18 Uhr, statt. Beide Konzerte sind im Haus der Evangelischen Gemeinde in Düren, Wilhelm-Wester-Weg 1. Eintrittskarten für das Abschlusskonzert für 9 und 18 Euro gibt es am I-Punkt am Markt in Düren und an der Abendkasse.

Nähere Informationen bei Johannes Esser unter Telefon 02421/252572.