Düren - Integrationsrat sucht wieder Preisträger

Düren. Auch in diesem Jahr verleiht der Integrationsrat der Stadt Düren wieder den „Hero Award“ in den Kategorien „Integration“, „Flüchtlingshilfe“ und „Zivilcourage“. Die Auszeichnung für besondere Sozialprojekte oder besonderes Engagement Dürener Bürger ist mit je 1000 Euro dotiert.

Zivilcourage

Vorschläge oder eine schriftliche formlose Bewerbung, in der die Inhalte des Projektes und die Form der Zivilcourage detailliert beschrieben sind, können noch bis Freitag, 22. Juni. eingereicht werden. Die einzelnen Preise für den „Hero Award“ sind dabei vorgesehen für besondere Sozialprojekte oder besonderes Engagement Dürener Bürger.

So können in der Kategorie „Integration“ Vereine, Initiativen und andere Organisationen aus der Stadt vorgeschlagen werden, die sich um die Integration zugewanderter Menschen in der Kreisstadt verdient gemacht haben.

Ideenreichtum

Das Engagement in der „Flüchtlingshilfe“ und auch der persönliche Einsatz unter dem Stichwort „Zivilcourage“ sollen in den beiden anderen Kategorien gewürdigt werden. Hier sucht der Integrationsrat Menschen oder Gruppen, die sich mit Mut und Ideenreichtum gegen Rassismus und Gewalt engagiert haben.

Wichtige Kriterien für die Auswahl der Preisträger sind die unparteiische Durchführung und die Nachhaltigkeit der Projekte. Die Jury besteht aus Mitgliedern des Integrationsrates.

Ein weiteres Ziel der Aktion ist es, die Projekte bekannter zu machen und zur Nachahmung anzuregen. Auf diese Weise, so der Integrationsrat, würden nachhaltige, beispielgebende Lösungen geschaffen, die für andere zur Inspiration werden.

Die Verleihung der Preise soll im Rahmen einer Feierstunde während der interkulturellen Woche im September erfolgen.

Kontaktanschrift

Die Kontaktanschrift lautet: Stadt Düren, Geschäftsstelle Integration, Sabine Kieven, Kaiserplatz 2-4, 52349 Düren. Die E-Mail-Adresse lautet: s.kieven@dueren.de. Sabine Kieven ist auch unter 02421/252840 zu erreichen. Eine weitere Kontaktadresse ist die E-Mail-Anschrift i.gentgen@dueren.de beziehungsweise die Rufnummer 02421/252841.