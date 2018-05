Düren.

Die Nominierung kam für Marie Hanrath vollkommen überraschend. Die Journalismus-Studentin aus Düren, die eine Zeit lang auch für diese Zeitung geschrieben hat, ist mit dem Team von „Maedelsabende“ für den Grimme Online Award in der Kategorie „Kultur und Unterhaltung“ vorgeschlagen. Die Preisverleihung findet am Freitag, 22. Juni, in Köln statt.