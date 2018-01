Düren.

Etwas ist ungewohnt an diesem Vormittag. Der Chor singt zwar, doch in der Kirche ist es mit Ausnahme der Orgel zunächst still. Die Sänger nutzen Arme und Hände, die sich schnell bewegen und Gesten formen. Wer als Hörender zum ersten Mal einen Gehörlosengottesdienst besucht, bekommt eine Ahnung davon,