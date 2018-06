Düren - Informationstag: In eigener Wohnung Fuß fassen und Probleme angehen

Düren. Eine eigene Wohnung zu besitzen, ist für die meisten Menschen ganz normal.

„Um Wohnungslosigkeit zu überwinden oder eine drohende Wohnungslosigkeit abzuwenden, bedarf es oft professioneller Hilfe. ‚In Via‘ Düren-Jülich bietet Menschen in besonderen sozialen Notlagen Unterstützung – sei es bei der Überwindung finanzieller Schwierigkeiten, akuter Obdachlosigkeit, bei der Arbeits- oder Wohnungssuche, oder auch, um Einsamkeit und sozialem Rückzug entgegenzuwirken“, sagt der Geschäftsführer des Vereins, York Sommereisen.

In diesem Jahr feiert „In Via“ seinen 25. Geburtstag. Deshalb lädt das Team des Betreuten Wohnens (kurz: BeWo) alle Interessierten ein, am Dienstag, 19. Juni, von 10 bis 14 Uhr an einem Infostand am Dürener Markt zu besuchen und sich zu informieren. Das „BeWo“ bietet Hilfesuchenden Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Probleme.

In Einzel- und Gruppenterminen, in eigener Wohnung oder in einer von „In Via“ betreuten Wohngemeinschaft. „Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist groß, und der Verein ist immer auf der Suche nach Wohnungen, um Menschen, die alleine auf dem freien Wohnungsmarkt keine Chance hätten, die Möglichkeit zu bieten, in einer betreuten Wohngemeinschaft neu Fuß zu fassen, durchzuatmen und ihre Probleme Schritt für Schritt anzugehen“, sagt Sommereisen. Vermieter sind deshalb eingeladen, sich zu melden, wenn sie den Verein mit der Vermietung von Wohnraum unterstützen möchten.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 02421/ 203450 oder im Internet unter www.invia-dn.de.