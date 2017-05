Infoabend zum Thema Schlaganfall im St.-Augustinus Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2017, 13:48 Uhr

Lendersdorf. Eine Informationsveranstaltung zum Thema Schlaganfall „Vorbeugung und Behandlung“ findet im St.-Augustinus-Krankenhaus in Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg am Mittwoch, 24. Mai, 18 Uhr, in der sechsten Etage des Medizinischen Zentrums statt.