In Fußraum gebeugt: Lastwagen erfasst Fußgänger

Düren.

Nach dem Unfall auf der A4 am Donnerstag, bei dem der Unfallverursacher nach einer Flasche gegriffen hatte, ist es wenig später in Düren zu einem weiteren Unfall gekommen, bei dem ein Lastwagenfahrer sich in den Fußraum gebeugt hatte - und mit seinem Fahrzeug einen Fußgänger erfasste.