Düren - In die Obdachlosigkeit und wieder zurück

Düren.

Dass es die In-Via-Notschlafstelle in Düren gibt, ist – gerade zu dieser Jahreszeit – wichtig. Das hat Marcus Dohle am eigenen Leib erfahren. Seit Mitte Juli ist er obdachlos; auf die Straße wollte er nicht. In der Notschlafstelle hat der 42-Jährige ein Dach über dem Kopf bekommen und die Möglichkeit, sich auch tagsüber im Warmen aufzuhalten. Dennoch: Bald will er wieder auf eigenen Beinen stehen.