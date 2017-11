Nideggen.

Der geplante Kletterpark in Eschauel könnte nach derzeitigem Sachstand kommen, allerdings in deutlich abgespeckter Form. Das ist das Ergebnis der Abstimmung im Nideggener Stadtrat, der sich am Dienstagabend in der Bürgerbegegnungsstätte im Rathaus auch mit diesem Thema beschäftigte.