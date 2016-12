Im „Tobi-Haus“ sind „Bufdis“ die erste Anlaufstelle

Merzenich. Schon ein gutes halbes Jahr ist es her, dass die Gemeinde Merzenich ihren ersten Bundesfreiwilligendienstler, kurz „Bufdi“, Tobias Lüssem eingestellt hat. Seitdem hat sich in der Flüchtlingshilfe in Morschenich und Merzenich einiges verändert.

Die erste zu überwindende Hürde bestand darin ein bereits leer stehendes Wohnhaus in Morschenich (Oberstraße 21) in eine Begegnungsstätte für Geflüchtete umzuwandeln. In den ersten Wochen wurde das Obergeschoss durch die tatkräftige Unterstützung von Geflüchteten renoviert und der verwilderte Garten wieder nutzbar gemacht.

Erster Ausflug

Im Juli fand dann der erste gemeinsame Ausflug mit ehrenamtlichen Helfern aus der Gemeinde sowie Geflüchteten zum Bubenheimer Spieleland statt. Die Organisation dieses Freizeitangebots wurde von Tobias Lüssem übernommen. Für Frauke Czekala, deren Bundesfreiwilligendienst zum 1. August begann, war die Exkursion ebenfalls eine gute Möglichkeit, einen Einblick in ihre künftige Tätigkeit zu erhalten.

Im August widmeten Tobias Lüssem und Frauke Czekala den Großteil ihrer Zeit dann der Renovierung des Gemeinschaftsraumes und der Küche im Untergeschoss. Auch dabei beteiligten sich Geflüchtete voller Eifer. Durch die abgeschlossenen Renovierungsarbeiten herrscht in der Begegnungsstätte nun eine freundlich und einladende Atmosphäre.

Durch die gut besuchte Einweihungsfeier Ende August wurde die Begegnungsstätte unter den Geflüchteten und ehrenamtlichen Helfern als das „Tobi-Haus“ bekannt gemacht. Seitdem wird dieses regelmäßig von geflüchteten Erwachsenen und Kindern besucht. Dort können sie sich mit den „Bufdis“ und auch mit Sozialpädagogin Josi Hüttel unterhalten oder einfach nur gemeinsam spielen.

Mitte Oktober wurde das „Bufdi“-Team schließlich durch den neuen Bundesfreiwilligendienstler Sebastian Kreuel bereichert, der die Integrationsklasse der Gesamtschule Niederzier-Merzenich zusätzlich zur Lehrkraft betreut sowie nachmittags im „Tobi-Haus“ als Ansprechpartner zu finden ist.

Gute Zusammenarbeit

Jeden Mittwoch organisiert Tobias Lüssem in Morschenich eine Fahrradwerkstatt. Außerdem begleitet er die mobile Jugendarbeit in Morschenich und Golzheim sowie die Ferien- und Wochenendangebote.

Frauke Czekala unterstützt an insgesamt drei Tagen in der Woche die Lehrkräfte der Grundschule Golzheim beim Unterricht und der Integration der Flüchtlingskinder.

Nur durch den guten Zusammenhalt im Team können Aufgaben erfolgreich bewältigt werden, sind sich die Verantwortlichen sicher.