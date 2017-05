Lendersdorf.

Alle Kunstschaffenden, die Namen der Künstler, die Seminare und Kurse, die im vergangenen Semester im „KunsTraum an der Rur“ in Lendersdorf gearbeitet haben, aufzuführen, ist schier unmöglich. An den Wänden langer Flure, in gemieteten Privatateliers – und das alles auf zwei Etagen – hängen Gemälde aller Größen, aller Formate, die ein kaleidoskopisches Gesamtbild vermitteln.