Kreuzau - Hunderte Kreuzauer Bürger und ihre kaputten Straßen

Gemeinde plant erst nach Ratsbeschluss

Bei dem aktuellen Fall einer sanierten Straße in Aachen (Dienstagsausgabe, Regionsteil) fürchten Anwohner um ihre Existenz, weil sie bis zu 110.000 Euro Beiträge zahlen sollen. Die Lage ist jedoch anders als in Kreuzau:

1.) Die Straße wurde bereits saniert, in Kreuzau beginnen die Planungen nach dem Ratsbeschluss.

2.) Vor mehr als fünf Jahren sei die Rede von einer Umlage von 300.000 Euro gewesen – heute liegt sie bei 568.000. Grund ist eine Änderung der städtischen Satzung 2016. Besonders betroffen sind seitdem „Außenbereiche“, in denen die komplette Grundstückstiefe berechnet wird – in Kreuzau liegt die Grenze bei 40 Metern. Kreuzaus Verwaltung betonte am Montag, dass noch keine Kostenberechnung vorliege.

3.) Beschweren sich die Aachener im Nachhinein über Aspekte wie Fahrbahnbreite und Parkbuchten. Wie Kreuzaus Straßen saniert werden, werde erst nach den Bürgerinfos festgelegt.