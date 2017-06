Hürtgenwald: Ratsvertreter sehen Verstoß gegen die Hauptsatzung Von: Carsten Rose

Letzte Aktualisierung: 6. Juni 2017, 17:48 Uhr

Hürtgenwald. Im Rat der Gemeinde Hürtgenwald regt sich Protest gegen den Flyer der Ratsmehrheit zum Bürgerentscheid um die Zukunft des Grundschulteilstandortes in Bergstein. Die drei Mitglieder, die dem Bürgerbegehren in der Ratssitzung am 30. März zugestimmt haben, und der parteilose Ulf Breuer, der nicht an der Sitzung teilgenommen hat, beklagen, dass der interfraktionell finanzierte Flyer nicht im gesamten Rat besprochen wurde. Das doppelseitige Infoblatt wird in diesen Tagen vor dem Bürgerentscheid (12. bis 18. Juni) verteilt.