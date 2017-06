Hürtgenwald: Linken-Ratsmitglied Gilessen äußert sich zu Kritik Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2017, 15:42 Uhr

Hürtgenwald. Nachdem in der Vorwoche vier Vertreter aus dem Hürtgenwalder Gemeinderat harte Kritik an der Ratsmehrheit geäußert hatten, weil diese ohne eine Diskussion im Gemeinderat hinsichtlich des Bürgerentscheids (läuft seit Montag) um die Zukunft des Grundschulteilstandortes in Bergstein einen Flyer mit ihren Argumenten für eine Schließung veröffentlicht hatte, bezieht nun auch Ratsvertreter Heribert Gilleßen dazu Stellung.