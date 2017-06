Zwölf Hotelbetriebe mit gut 520 Betten

In der Stadt Düren gab es im Januar 2017 elf Hotelbetriebe mit 490 Betten. Seit Mai sind es mit dem „Roten Einhorn“ zwölf Betriebe mit 523 Betten. Die Auslastung liegt laut Zahlen von Landesbetriebs Information und Technik NRW (IT NRW) bei 34,3 Prozent. Zum Vergleich: In Heimbach gibt es 22 Hotelbetriebe mit 1595 Betten

In den vergangenen Jahren haben drei verhältnismäßig große Hotels in der Rurstadt geschlossen: das Hotel Düren-Ost, das Hotel „Nachtwächter“ und das „Mariaweiler Eck“. In den beiden letztgenannten sind derzeit Asylbewerber untergebracht.

Die Übernachtungszahlen sind im Kreis Düren im ersten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,8 Prozent gestiegen. 35.000 Menschen haben in einem Betrieb mit mehr als zehn Betten übernachtet.

Den größten Zuwachs hatte dabei die Stadt Düren zu verzeichnen. 9850 Gästeankünfte bedeuten eine Steigerung von 8,3 Prozent, 18150 Übernachtungen ein Plus von 21,1 Prozent.