Niederzier.

Kurz bevor die „Höhner“ am Samstagabend mit „Jetzt geht‘s los“ ihr erstes Open-Air-Konzert in Niederzier eröffneten, ließ Sänger Henning Krautmacher den Blick über Rathaus und Wasserburg schweifen: „Innenhöfe haben immer einen speziellen Charme, besonders wenn sie eine Geschichte zu erzählen haben“, freute sich der Frontmann auf das Ambiente, das dem von Schloss Burgau in nichts nachsteht.