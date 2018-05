Düren - Hilfe aus Düren für „Jacintas Kinder“

Düren.

Beim Laufen soll ja so mancher den Kopf frei bekommen. Bei Dorothe Heiß war es genau umgekehrt. Als sie vor acht Jahren in einer Gruppe mit Gleichgesinnten joggte, lernte sie die Sorgen des Vereins „Jacintas Kinder“ kennen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, geistig behinderte Kinder in der Dominikanischen Republik zu unterstützen. Seither teilt sie dessen Nöte, die sie von Düren aus zu lindern hilft.