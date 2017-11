Düren.

Der Fahrer steuert seinen Gelenkbus auf der Kreuzauer Straße in Niederau nur wenige Zentimeter an der unterbrochenen Linie des Schutzstreifens für Radfahrer. Der Radfahrer fühlt sich unwohl, als der Bus sich in der Tempo-30-Zone Zentimeter für Zentimeter an ihm vorbei schiebt. Sicherheitsabstand von 1,50 Meter? Fehlanzeige.