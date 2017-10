Boich.

„Vorhang auf und Bühne frei“ hieß es am Freitag für die Laiendarsteller des Mahnes-Theaters Boich zur Premiere ihrer diesjährigen Stücke. Einmal jährlich werden an mittlerweile neun Terminen Tür und Tor für die Besucher geöffnet. Bereits im zwölften Jahr spielt das Ensemble in dem Bürgerhaus Boich und schaffte es auch in diesem Jahr wieder, die Zuschauer mit viel Witz und Humor zu begeistern.