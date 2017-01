Die „Schnitzeler“ haben mit einer einfachen „Wipp“ gearbeitet

Die Heimbacher Stühlchen wurden in erster Linie nicht geschnitzt, sondern gedrechselt. Dazu nutzten die „Schnitzeler“ eine einfache Maschine namens „Wipp“. Diese bestand aus einem biegsamen Holzstämmchen und einem dünnen Seil, das bis zum Fußboden hing. Am unteren Seilende war ein hölzernes Pedal angebracht, mit dem die „Wipp“ angetrieben wurde. Das Seil wurde auf der Werkbank über das zu bearbeitende Holzstück geschlungen und zwischen zwei Dornen eingeklemmt. Das Holzstück drehte sich, wenn man das Pedal gleichmäßig trat, und konnte so mit Meißel und Schnitzmesser bearbeitet werden.