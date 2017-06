Heimbach.

Es wird immer besser! Zum dritten Mal ging am Wochenende das Heimbacher Stadtfest über die Bühne. „Und was im Rheinland und drumherum drei Mal stattfindet, das gilt als Tradition“, sagte Peter Cremer, der parteilose Bürgermeister von Heimbach am Sonntagmorgen. Dabei strahlte und lachte er mit der Sonne um die Wette.