Heimbach.

Da gibt es immer wieder Heimbacher Bürger, die sich etwas einfallen lassen, damit ihre Stadt ins Gespräch kommt. Peer Krischbin, einer der Protagonisten in dieser Denker-Szene, hatte – so berichtete er in seiner Rede anlässlich der Vernissage im Haus Furche in der Hengebachstraße – die Idee, das seit Jahren leerstehende Gebäude von Flüchtlingsmännern auf freiwilliger Basis entrümpeln zu lassen.