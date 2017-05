Premiere ist am Freitag, 2. Juni, im Haus der Stadt

„tanzwärts 2017 Sehnsuchtsort Heimat“ ist das 2. Community Dance Projekt von „Düren Kultur“. Sechs Wochen lang trainieren 65 Dürener zwischen 8 und 80 Jahren unter der Anleitung der Choreographen Ronja Nadler, Karen Piewig und Dirk Kazmierczak.

Premiere von „tanzwärts 2017 Sehnsuchtsort Heimat“ ist am Freitag, 2. Juni, um 19 Uhr im Haus der Stadt, zwei weitere Vorstellungen gibt es am Samstag, 3., und Samstag, 10. Juni. Eintrittskarten für sechs und drei Euro gibt es im „iPunkt“ in Düren, Markt 6, und an der Abendkasse.

In der ersten Auflage von „tanzwärts“ im vergangenen Jahr ging es um das Thema „Vier Jahreszeiten – vom Werden und Gehen“. Für Dirk Kazmierzcak ist vor allen Dingen der professionelle Ansatz des Projektes wichtig. Auch deswegen haben die Teilnehmer (fast) jeden Abend geprobt.