Heerweg-Brücke wird abgerissen: Montage der Ersatzbrücke ist noch offen

Düren.

Die von einem Zug gerammte und seitdem gesperrte Holzbrücke am Heerweg über die Bahnlinie Düren-Linnich wird abgerissen. Wie die Stadt mitteilt, soll in einem ersten Schritt das irreparabel beschädigte Mittelteil der Brücke in der Nacht von Montag auf Dienstag während der Fahrpause der Rurtalbahn freigelegt und herausgehoben werden.