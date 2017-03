Düren.

Harfenmusik erklang unter dem Dach der Emmaus-Kapelle am Evangelischen Friedhof. In dem modernen Gebäude aus Stahl, Glas und Stein ertönten Klänge, die von vergangenen Zeiten erzählten. Töne, die einen rasch in andere Epochen, Länder und Lebensgeschichten versetzten. Mal fröhlich und verspielt, mal traurig und voller Sehnsucht. Die zahlreichen Zuhörer genossen ein Konzert vom Feinsten.