Düren.

Kalle Pohl, der so gerne selbst darüber witzelt, dass er eher klein geraten ist, ist gleichwohl einer der größten Comedians in Deutschland. Der in Merzenich geborene Schauspieler, Comedian und Autor war am Sonntag als Dr. Fritz Tiedemann in der Komödie „Halbgott in Nöten“ zu sehen.