Haftbefehl: Angeklagter Aktivist erscheint nicht vor Gericht

Aachen/Düren. 1500 Euro Strafe sowie 1000 Euro Schmerzensgeld an einen Mitarbeiter der RWE hätte der Umwelt-Aktivist Michel K. (34) nach dem Urteil des Dürener Amtsgerichts wegen seiner Taten im Tagebau Hambach zwischen August und Oktober 2015 zahlen sollen. Doch der Niederländer legte über seinen Kölner Anwalt Berufung gegen das Urteil ein. Gleiches tat die Aachener Staatsanwaltschaft.

Gestern nun erschien K. erst gar nicht vor der 3. Kleinen Strafkammer am Aachener Landgericht, so dass die Kammer unter Vorsitz von Richter Sebastian Puth die Berufung des Aktivisten verwarf.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft, Jost Schützeberg, beantragte daraufhin einen Haftbefehl gegen den 34-jährigen Niederländer, den das Gericht auch aussprach. K. soll am kommenden Verhandlungstag, 17. Juli, vorgeführt werden, falls er nicht freiwillig erscheint. Denn die Berufung der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil soll auf alle Fälle verhandelt werden, ihr war das Strafmaß zu gering.

K. war im März 2016 wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt worden, weil er im Rahmen des Klima-Camps 2015 zunächst am 16. August einen Braunkohlebagger stoppte. Am 22. August hatte er sich mit anderen Aktivisten an ein Kohleförderband auf dem Tagebau gekettet. Am 1. September nachts gegen 3.20 Uhr wurde erneut ein Bagger gestoppt und die Kohleförderung lahmgelegt, hieß es in dem Amtsgerichtsurteil. Die letzte Tat datierte vom 7. Oktober 2015.

Bei einer Aktion hatte es wohl ein Gerangel mit RWE-Mitarbeitern gegeben, in dessen Folge Michel K. einen RWE-Mitarbeiter trat. Hierfür sollte er 1000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Ob sich der Niederländer dem Verfahren in Deutschland stellen wird, war am Montag nicht zu erfahren. Sein Kölner Verteidiger Christian Mertens hatte ebenfalls keinen Kontakt zu seinem Mandanten herstellen können.