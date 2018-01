Düren - Hafez' Worte sprechen nun aus Günther Ueckers Siebdrucken

Ausstellung bis 18. März im Hoesch-Museum

Die Ausstellung „Huldigung an Hafez“ besteht aus 42 druckgrafischen Arbeiten, davon 31 Siebdrucke und sechs Sanddrucke. Sie sind bis zum 18. März im Leopold-Hoesch-Museum zu sehen. Am Donnerstag, 22. Februar, zeigt der Filmemacher Dr. Michael Kluth ab 19 Uhr die Filme „Poesie der Destruktion“ (2004) und „Günther Uecker – Huldigung an Hafez“ (2016).