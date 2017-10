Düren.

Es ist eine Geschichte von Krieg, Liebe, Rache und Intrigen. Giuseppe Verdis bekannte Oper „Aida“ wurde am Samstagabend von der Moldawischen Nationaloper beeindruckend zum Leben erweckt. Die Aufführung im Haus der Stadt fand in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln statt. Mit spektakulärem Schauspiel und Gesang brillierte die Inszenierung in jeder Hinsicht.