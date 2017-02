Düren.

Wenn Dieter Hermann Schmitz in seiner Nachbarschaft eine krumme Nase sieht, kann das weitreichende Folgen haben. Oder wenn er träumt, vorzugsweise in Farbe und Dolby Surround. Durchaus möglich, dass ein, zwei Jahre später ein neues Buch auf dem Markt ist, in dem das Geruchsorgan des Herren von nebenan den Anstoß zu einer längeren Geschichte gab.