Traditionself des 1. FC Köln zu Besuch

Die Traditionself des 1. FC Köln tritt am Sonntag, 04.06., ab 16 Uhr gegen eine Hürtgenwald-Auswahl an. Es ist der Höhepunkt der Sportwoche, mit der auch das Jubiläum der Abteilung gefeiert wird. Der Eintritt ist frei; die Sportwoche endet am Montag.

Morgen um 14 Uhrtreten die Alten Herren aus Brandenberg gegen die Alten Herren aus Hürtgen an.