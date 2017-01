Düren.

Liebe liegt in der Luft: In der neuen Bühnenshow der Springmaus wird es laut der Programmbeschreibung „Bombastisch Romantisch“. Voller Frühlingsgefühle beglückt Deutschlands bekannteste Improvisationstheatergruppe am Sonntag, 12. März, ab 18 Uhr, die Zuschauer im Haus der Stadt Düren.