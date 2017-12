Hambacher Forst: Polizei räumt Barrikaden und nimmt Aktivisten fest

Merzenich. Im Hambacher Forst bei Merzenich haben Polizei und RWE am Mittwochmorgen Barrikaden von Waldschützern geräumt. Wie die Sprecherin der zuständigen Polizeibehörde der Städteregion Aachen Petra Wienen angb, wurden fünf Straßensperren auf den Zufahrtswegen im vom Tagebau bedrohten Wald entfernt. Zwei Aktivistinnen wurden dabei festgenommen.

Die Straßen, darunter die ehemalige Landesstraße 276, gehören mittlerweile zum RWE-Werksgelände und werden als Zufahrts- und Rettungswege genutzt.

Es handele sich bei der Polizeiaktion nicht um eine Räumaktion des Camps der Waldbesetzer, auch Rodungen seien nicht geplant, betonte die Polizei Aachen auf ihrem Twitteraccount früh am Morgen. Die Aktion begann gegen 8 Uhr unter dem Schutz einer Einsatzhundertschaft statt und dauerte mehrere Stunden. Auch der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach war vor Ort.

Die Tagebaugegner begleiteten den Einsatz ihrerseits auf ihrem Twitteraccount @Hambibleibt. Fotos und Videos zeigen RWE-Dienstfahrzeuge, darunter Radlader, beim Entfernen von Barrikaden aus Holz, Sperrmüll und Metallgegenständen, die von den Aktivisten auf den Straßen aufgeschüttet worden waren.

Um kurz nach 11 Uhr ging die Aktion dem Ende entgegen. Die Beamten blieben aber vor Ort, solange die RWE-Mitarbeiter mit den Aufräumarbeiten beschäftigt waren. Die Polizei beendete den Einsatz gegen 12.30 Uhr.

Einsatz der #Polizei #Aachen beendet. Barrikaden auf der L276 wurden durch #RWE geräumt, die Befahrbarkeit der Rettungswege ist wieder gewährleistet. Maßnahmen verliefen ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. #HambacherForst #hambibleibt — Polizei NRW AC (@Polizei_NRW_AC) 20. Dezember 2017

Bei der Aktion wurden zwei junge Aktivistinnen vorläufig festgenommen. Sie hatten sich an einer rund fünf Meter hohen dreibeinigen Holzkonstruktion mit einer Plattform festgemacht. Eine hatte sich nach Polizeiangaben dabei mit einem Klebemittel regelrecht an das Holz geklebt. Nachdem sie diese trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Polizei nicht verließen, wurden sie von dem Beamten heruntergeholt und zur Feststellung ihrer Personalien in Gewahrsam genommen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.