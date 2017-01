Düren.

Zwei Tage ging es am Wochenende wieder hoch her in der Arena Kreis Düren. Die Karnevalsgesellschaft „Holzpoeze Jonge“ Düren hatte zum überregionalen „Grenzlandturnier“ geladen und über 1000 karnevalistische Tänzer aus dem gesamten Bundesgebiet waren angereist, um sich in Düren für die Nord- beziehungsweise Süddeutschen Meisterschaften zu qualifizieren.