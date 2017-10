Vossenack.

Die Volksmusikanten Vossenack hatten zu ihrem traditionellen kirchenmusikalischen Konzert in die Pfarrkirche St. Josef in Vossenack eingeladen. Zusammen mit dem 40-köpfigen Orchester mit dem Dirigenten Christoph Schiffers trat auch der Cantiamo Gospelchor Düren unter der Leitung von Norbert Bonn auf, so dass sich dem Publikum in der Pfarrkirche ein imposanter Klangkörper präsentierte.