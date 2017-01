Düren.

Alle Jahre wieder präsentieren die Sängerinnen und Sänger des Gospelchores „Crescendo“ ihr Abschlusskonzert in der Dürener Marienkirche. Konzipiert wurde dieses zum Gedenken an ihren Gründer und Chorleiter Martin Schröteler und seinen Bruder Gerd. Auch in diesem Jahr traten die Musiker wieder vor einem vollen Haus auf.