Golzheim - Golzheim macht den Kampf um die Meisterschaft spannend

Golzheim.

Das Meisterschaftsrennen in der Dürener Fußball-Kreisliga B3 wird wieder eng, denn im „Spiel der Woche“ verlor Tabellenführer SV Kurdistan Düren beim Vierten FC Golzheim mit 1:4. „Respekt an Golzheim, sie haben verdient gewonnen. Wir haben ihnen in der ersten Hälfte keinen Druck gegeben und ihr Tempo nicht aufnehmen können“, sagte der unterlegene Trainer Maik Wengorz.