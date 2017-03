Niederau.

„Lust und Pein sei uns Zwillingen gemein. Wie du zu lieben und zu trinken, das soll mein Stolz, mein Leben sein!“ Diese Verse des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe waren eine Hommage an den persischen Dichter und Mystiker Hafis (geboren um 1315), der in der Tradition des Sufismus mit seinen Gedichten die Menschen dazu bringen wollte, ihre eigene Weisheit aus sich heraus in der Spiritualität zu suchen und zu finden. Dogmatische Lehrsätze waren da verpönt.