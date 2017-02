Ein zweiter Platz geht an die Louis-Braille-Schule

In der Altersklassezwei der Mädchen (bis 14 Jahre) gehen die ersten drei Plätze allesamt an Teams der Dürener Louis-Braille-Schule. In der Altersklasse eins (ab 15 Jahre) der Mädchen gewinnt Dortmund vor Düsseldorf und Soest.

In der Altersklasse zwei der Jungen gewinnt die Mannschaft aus Düsseldorf vor Düren und Duisburg. In der Altersklasse eins der Jungen gewinnt Münster vor Bielefeld und Gelsenkirchen.

Das Goalball-Turnier der Schulengewinnt Düsseldorf I vor Soest und Düsseldorf II.