Düren.

„Mit der Entscheidung des Rates geht die Stadt Düren den Mittelweg“, fasst Rechtsdezernentin Christine Käuffer zusammen, was in der jüngsten Ratssitzung beschlossen wurde. Die Frage, wie der Glücksspielstaatsvertrag umzusetzen ist, hat in der Dürener Politik für Diskussionsstoff gesorgt.