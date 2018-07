Düren.

„Glück und Glas…“ – so beginnt ein Sprichwort. Glas hat den Eheleuten Werner und Renate Penugaow wirklich Glück gebracht. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Denn in einer Glasfabrik lernten sie sich kennen, Glas bestimmte den Berufsweg von Werner Penugaow, und das Glück hielt und hält an. Am Montag feiern die Eheleute in ihrer Wohnung an der Marie-Juchacz-Straße in Düren das Fest der Diamantenen Hochzeit.