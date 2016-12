Geschenke einpacken für einen guten Zweck

Düren. In den vergangenen Tagen wurden in der Kölnstraße in Düren wieder Geschenke für eine gute Tat verpackt. Im siebten Jahr in Folge bot die Caritas mit Unterstützung der IG Düren-City in der Weihnachtszeit die Einpackstation in der Fußgängerzone an.

Unter dem Motto „Verschenken Sie nicht nur etwas Schönes, sondern verpacken Sie es mit einer guten Tat“ wickelten ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter der Caritas und prominente Gäste gegen eine kleine Spende Geschenke der Passanten in weihnachtliches Papier.

Sie unterstützten das Team der Einpackstation, das in den vergangenen Tagen täglich diesen Einpackservice anbot. Mit dem Erlös der Aktion wird auch in diesem Jahr die Einzelhilfe des Caritasverbandes in Düren unterstützt, die Anlaufstelle für viele Menschen in Not ist.

Am Mittwoch halfen Weihbischof Dr. Johannes Bündgens, MdB Thomas Rachel und MdB Dietmar Nietan. Am Donnerstag griffen die Bürgermeister Paul Larue und Liesel Koschorreck zu Schere und Geschenkpapier.