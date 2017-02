Binsfeld.

Beim Betreten der „Gaststätte Müller“ erwartet man eigentlich eine ruhige Dorfkneipe an der Ecke. Dieser Eindruck wurde allerdings am Wochenende im Saal widerlegt. Seit dem Jahre 1977, also seit genau 40 Jahren, begeistert die Gruppe Karneval der SG Germania Binsfeld nicht nur die Dorfeinwohner mit kecken Witzen im eigenen Stil. In diesem Jahr hielt man das Programm ganz unter dem aktuellen Motto „Amerika“ ab.